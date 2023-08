Ti prego guardala Alessia Marcuzzi in vacanza | roba clamorosa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023)tornerà presto in televisione, ma intanto continua a godersi le vacanze. In questo momento la showgirl si trova in Turchia con alcune amiche, con le quali ha condiviso un momento particolarmente emozionante nella sua semplicità. Durante una passeggiata in tenuta da trekking sull'isola di Gemiler, la showgirl si è fermata non appena si è imbattuta in alcune capre. Laè infatti rimasta stupita, al punto da bloccarsi mentre percorreva la salita di un sentiero roccioso. “Ti”, ha esclamato rivolgendosi a una delle amiche, mentre inquadrava le capre con il telefono. Il posto in cui la conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze è anche noto come isola di San Nicola, in quanto la tomba del santo era situata in passato proprio al largo delle ...