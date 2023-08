TG1 | i due vip intervistati al casello ma nessuno li riconosce | ecco chi sono

(Di lunedì 21 agosto 2023) News Tv. Nei giorni scorsi, il TG1 ha realizzato un servizio sulle code autostradali. Tra gli, oltre alle persone comuni, c’erano anche due vip. La coppia ha partecipato a “Temptation Island” e lei in seguito ha preso parte anche al “Grande Fratello Vip”. Peccato che i giornalisti del telegiornale non li abbiano riconosciuti. (Continua…) Leggi anche: Sorpresa al tg1,se lo sarebbe mai aspettato: la Rai rivoluziona tutto Leggi anche: Matrimonio della figlia del famoso cantante, lui a stento tiene le lacrime TG1, vipalliI due vipstatidal TG1 durante un servizio sulle code autostradali. La coppia ha partecipato a ben due reality show andati in onda sui canali ...

...per molestie e resistenza al fermo e più di venti per porto illegale di armi. Ma anche se, al ... che cosa sappiamo " Che cosa sta succedendo alIl nostro commento La corsa all'oro dell'...... tra il 1999 e il 2000, è stato quello abruzzese del Calderone, sul Gran Sasso, separatosi in... che cosa sappiamo " Che cosa sta succedendo alIl nostro commento La corsa all'oro dell'...Da qualche ora sta facendo il giro del web un video in cui un giornalista delintervista le persone ai caselli dell'autostrada per chiedere dove sono stati e come hanno ...immaginare che quei...

«Gaffe» Tg1, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino intervistati come vacanzieri Corriere TV

Nello Sorrentino e Carlotta dell'Isola di Temptation Island 2020 non sono stati riconosciuti da un inviato del TG1 (e te credo).Nel corso di un servizio del Tg1 sono stati immortalati Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino. I due protagonisti di Temptation Island non sono stati riconosciuti: il video è virale. Tg1: Carlotta e ...