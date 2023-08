Tesla Model 3 - Avvistato su strada il restyling

(Di lunedì 21 agosto 2023) Due prototipi dellasono stati fotografati sudurante i collaudi. Il debutto dell'elettrica aggiornata sembra ormai imminente, come dimostrano le note sul configuratore e le indiscrezione circa le prenotazioni già avviate in Cina, anche se lanon ha ancora fornito una data ufficiale di lancio. Cambierà lo sguardo. Le immagini permettono di fare il punto sulle modifiche che sono state previste per la berlina della Casa americana, nota internamente come Highland. Frontale e coda saranno rivisti nel design ed è qui che i prototipi mostrano le camuffature più pesanti: i gruppi ottici sembrano adottare una forma più slanciata e orizzontale, con luci diurne riposizionate, rendendo necessaria la realizzazione di un nuovo paraurti. In coda invece si fatica ancora a ...

L'attesissimo modello di Tesla è stato avvistato in Islanda, mentre veniva guidato e filmato su un terreno ghiacciato; il video potrebbe venir usato come materiale promozionale in vista del lancio del ...Q ualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, la Tesla Model 3 Highland sarebbe già entrata nella fase di pre-produzione a Shanghai, con la produzione di massa prevista per settembre. Infine, se ...