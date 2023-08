Terremoto Napoli oggi | nuova scossa nei Campi Flegrei

(Di lunedì 21 agosto 2023) Di magnitudo 2.5, è stata avvertita dalla popolazionedinell’area dei, in provincia di. Secondo i dati dell’Ingv, alle 4.48 si è verificata unadi magnitudo 2.5, a una profondità di circa 2,3 km. Laè stata avvertita dalla popolazione. Il 18 agosto scorso, durante uno sciame sismico si sono registrate 115 scosse in 15 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Nuova scossa dioggi nell'area dei Campi Flegrei, in provincia di. Secondo i dati dell'Ingv, alle 4.48 si è verificata una scossa di magnitudo 2.5, a una profondità di circa 2,3 km. La scossa è stata ...Ilè stato preceduto pochi minuti prima da un altro evento sismico di magnitudo 1.3 della ...52 di magnitudo 1 della scala Ritcher e sono quelli che risultano alla sala didell'Ingv ...L'epicentro, a 2 km di profondità, è stato localizzato in zona Cigliano, a poche decine di metri dall'uscita di via Campana dalla Tangenziale di. Sono 6 le scosse identificate dai sismografi. ...

Terremoto a Napoli oggi, a Pozzuoli e dintorni forte scossa all'alba sveglia la popolazione ilmattino.it

Una forte scossa alle ore 4,48 (magnitudo 2.5 e profondità 2 km) ha svegliato la popolazione nei Campi Flegrei ...Un terremoto di magnitudo 5.1 è stato registrato nella giornata di domenica 20 agosto 2023 nel sud della California, negli Stati Uniti. Una domenica da dimenticare per la zona di Los Angeles, ...