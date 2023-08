Tenta di strangolare la compagna in auto con i figli | arrestato un 32enne tunisino con precedenti

Un 32enne tunisino che vive a Bologna è stato arrestato per le ripetute violenze perpetrate nei confronti della compagna. L'uomo si trovava in auto con la donna e i suoi figli, quando ha tentato di ...AGI - Era andato a prendere in auto la compagna con i 4 figli, tre adolescenti e una neonata, per andare a mangiare con loro un gelato, quando la donna si è accorta che era ubriaco ed è nato un ...La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 47 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella serata dello scorso 16 agosto, personale delle Volanti interveniva in un'abitazione ...

Tenta di strangolare la compagna davanti ai figli AGI - Agenzia Italia

Bologna, 21 agosto 2023 – Mani al collo e terrore. Ancora la storia di un uomo violento a Bologna, di un percorso di riconciliazione finito con il tentativo di strangolare la povera donna in auto ...Bologna, 21 agosto 2023 – Una donna, di 28 anni e di origine tunisina, è stata aggredita e ha rischiato di essere strangolata in via Umberto Terracini a Bologna, nella serata di domenica 20 agosto.