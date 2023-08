(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - Era andato a prendere in auto lacon i 4, tre adolescenti e una neonata, per andare a mangiare con loro un gelato, quando la donna si è accorta che era ubriaco ed è nato un litigio che poteva sfociare in un dramma. La donna ha chiesto di scendere, l'uomo ha replicato fermando la macchina, picchiandola endo di strangolarla con la cintura, con iseduti dietro. Prima si era difesa colpendo il compagno con una bottiglia di vodka trovata nell'abitacolo ed è fuggita, ma è stata raggiunta e presa a pugni. È successo a Bologna, in via Umberto Terracini, protagonista un 32enne tunisino, muratore, senza fissa dimora, che è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari. A chiamare i militari, alcuni passanti che hanno visto la donna, 28 anni, anche lei tunisina, dopo l'aggressione, vagare ...

La Polizia di Stato ha arrestato un catanese di 47 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella serata dello scorso 16 agosto, personale delle Volanti interveniva in un'abitazione ...Un catanese di 47 anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nella serata del 16 agosto, gli agenti delle volanti sono intervenuti in un'abitazione del ...La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un 47enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La sera del 16 agosto, gli agenti sono intervenuti in un appartamento del quartiere San Giorgio, dove ...

Tenta di strangolare la compagna davanti ai figli AGI - Agenzia Italia

A Bologna un tunisino 32enne è stato arrestato dopo la denuncia della donna che è riuscita a divincolarsi e scappare, colpendo l'uomo con una bottiglia ...La donna ha chiesto di scendere, l’uomo ha replicato fermando la macchina, picchiandola e tentando di strangolarla con la cintura, con i figli seduti dietro. Prima si era difesa colpendo il compagno ...