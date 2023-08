Tennis | Wta Best ranking per Cocciaretto e Paolini

... disputato sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un... al quinto set, proprio contro il 20enne, nuova stella deliberico e internazionale. Il match ...Per la statunitense è il primo successo in un"1000". ROMA - Coco Gauff ha fatto suo il "Western & Southern Open", torneo1000 con montepremi complessivo pari a 2.788.468 dollari, disputato sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp Masters 1000). Per la giovane ...Trevisan ripescata come lucky loser, Paolini al primo torneo da top 40. ROMA - Jasmine Paolini gioca il suo primo torneo da top 40 del mondo nel250 di Cleveland, "in the Land", che si concluderà il 26 agosto. Il torneo, con un montepremi di 271.363 dollari, si disputa sul duro (SportMaster) dell'Ohio. In tabellone avrebbe dovuto ...

