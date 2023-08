Tennis | Atp Sinner stabile al sesto posto

(Di lunedì 21 agosto 2023) Alcaraz numero uno, seguito sempre da Djokovic e da Medvedev. ROMA - L'Italia si presenta alla settimana delle qualificazioni dello Us Open con cinque top 100 e 17 top 200. Gli azzurri saranno protagonisti a Flushing Meadows già da martedì, quando partirà l'inseguimento al main draw. Per quanto rigu

... alle ore 15.45, da non perdere anche l 'approfondimento con "Il Grande" per analizzare la ... FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti CLASSIFICASinner resta n. 6, risale Berrettini: ...... numero due del mondo e del seeding, si è imposto sullo spagnolo, numero uno del rankinge ... al quinto set, proprio contro il 20enne, nuova stella deliberico e internazionale. Il match è ......Coric " campione uscente di Cincinnati " precipita dal sedicesimo al ventinovesimo posto... NITTOFINALS Alexander Zverev risale anche la classifica riservata ai migliori tennisti della ...

Infinito Djokovic: vince Cincinnati, Alcaraz ko Sky Sport

Djokovic-Alcaraz, la finale epica di Cincinnati in onda per 24 ore su Sky, Novak Djokovic si conferma il re indiscusso del torneo di Cincinnati. Il campione serbo ha conquistato oggi il suo terzo tito ...Si erano lasciati nel tempio del tennis, Wimbledon, in una finale che aveva dato l'impressione ... il serbo che è sembrato un giovane tennista alla vittoria del suo primo Atp: maglietta strappata a ...