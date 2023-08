Tennis | A Cleveland forfait di Cocciaretto e Venus Williams

(Di lunedì 21 agosto 2023) Trevisan ripescata come lucky loser, Paolini al primo torneo da top 40. ROMA - Jasmine Paolini gioca il suo primo torneo da top 40 del mondo nel Wta 250 di, "in the Land", che si concluderà il 26 agosto. Il torneo, con un montepremi di 271.363 dollari, si disputa sul duro (SportMast

Trevisan ripescata come lucky loser, Paolini al primo torneo da top 40. ROMA - Jasmine Paolini gioca il suo primo torneo da top 40 del mondo nel Wta 250 di, "in the Land", che si concluderà il 26 agosto. Il torneo, con un montepremi di 271.363 dollari, si disputa sul duro (SportMaster) dell'Ohio. In tabellone avrebbe dovuto esserci anche ...Martina Trevisan se la vedrà contro Peyton Stearns nel primo turno del WTA 250 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. L'azzurra, dopo aver ceduto nel turno decisivo delle qualificazioni contro la cinese Wang ...Jasmine Paolini se la vedrà contro Magdalena Frech nel primo turno del WTA 250 di2023 (Stati Uniti) , torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. La toscana è reduce dall'ottimo quarto di finale raggiunto a Cincinnati, dove si è arresa ...

ATP 250 Winston Salem e WTA 250 Cleveland: I risultati con il dettaglio del Day 1. Martina Trevisan fuori al turno ... LiveTennis.it

Trevisan ripescata come lucky loser, Paolini al primo torneo da top 40.ROMA (ITALPRESS) - Jasmine Paolini gioca il suo primo torneo da top 40 ...Si sono disputati tra la tarda serata di ieri e la notte italiana i primi tre incontri del tabellone principale del torneo WTA 250 di Cleveland: il main draw del Tennis in the Land 2023 ha visto appro ...