Tecnologia | l’app italiana per il parcheggio alla conquista della Silicon Valley

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il WorldFestival Startup Award, la più importante manifestazione globale dedicata alle startup, ha selezionato l’ParkingMyCar tra le 50 realtà più promettenti al mondo. L’azienda fondata da Mattia El Aouak nel 2019 si presenterà nella due giorni conclusiva celebrata a San Mateo in California, nel cuore, il 23 agosto 2023. “Siamo fieri di essere stati selezionati tra le prime 50 start up al mondo da una comunità di esperti altamente qualificata che ci ha inseriti tra le imprese emergenti nel panorama mondiale”, spiega il Ceo Mattia El Aouak. “Un grande traguardo e soddisfazione per tutto il gruppo di lavoro che non supera i 35 anni di età e che nell’ultimo anno ha fatto crescere ParkingMyCar sino al 2000%; saremo ancora più felici di poter arrivarefine di questo ...