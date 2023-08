Tassa sugli extraprofitti | Urso | “Misura giusta ma non va estesa | non ci sono altri settori con una divaricazione così evidente”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il governo non intende introdurre altre misurecome quella sulle banche. Parola di Adolfo. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso di un incontro con la stampa al Meeting Cl di Rimini, sottolineando che ladelle banche è una, ha ribadito: “Non abbiamo intenzione di fare altro, non ciin questo momento in cui c’è una”. Il riferimento, in particolare, è alle aziende che si occupano di energia ma anche alle multinazionali del petrolio e del gas. InPaesi, infatti, come la Spagna, la...

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy risponde alle domande dell'Agi al Meeting di Rimini: 'extraprofitti Dopo le banche, non colpirà altri settori' AGI - Il taglio del cuneo fiscale è il modo migliore per sostenere il lavoro italiano, per incentivarlo. Noi dobbiamo ...... non c'è all'orizzonte alcuna intenzione di lavorare ad una seria e concreta lotta all'evasione fiscale, che da sola consentirebbe di trovare molti più soldi di qualsiasiextraprofitti; e ...'Laextraprofitti delle banche è una misura equa e giusta, ma non abbiamo intenzione di fare altro, perché non ci sono altri settori in questo momento in cui ci sono così evidenti ...

La tassa sugli extraprofitti delle banche, vista da Intesa Sanpaolo (di C. Scozzari) L'HuffPost

Il primo è che il taglio delle tasse sui cosiddetti «extraprofitti» ridurrebbe le entrate in permanenza, ma il prelievo coprirebbe l’ammanco per un solo anno. E poiMette le mani avanti rispetto alle richieste di spesa degli alleati. Sarà “complicata, non si potrà fare tutto”. Priorità al cuneo fiscale, l’idea di sgravi ...