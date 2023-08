Tassa extraprofitti | Pagano Pd a Notizie com | “Altro che contributo di solidarietà | è un anticipo che le banche fanno allo Stato”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Le risorse per la legge di Bilancio “vanno prese da tutti quelli che durante la pandemia e la guerra, si sono arricchiti”. Secondo Ubaldo, capogruppo Pd in Commissione Bilancio e Tesoro alla Camera, “si potrebbe eliminare lo sconto di quasi 1 miliardo di euro alle società di calcio e archiviare la Flat tax incrementale che costa quasi un miliardo di euro nel triennio”. Manca poco alla fine della pausa estiva per governo e Parlamento. Tornati dalle vacanze, tra i temi da affrontare con urgenza ci saranno la legge di Bilancio e il salario minimo, che vede contrapposti maggioranza e opposizione.(Pd) a.com: “È unche le” (Foto di Facebook) – ...

Salvini: sulle banche andiamo dritti Sul tema degliè tornato ieri il vicepremier ... Urso: non riguarderà altri settori A frenare sulle ipotesi di un ampliamento dellaad altri ..."Lasuglidelle banche è una misura equa e giusta, ma non abbiamo intenzione di fare altro, perché non ci sono altri settori in questo momento in cui ci sono così evidenti ...Milano è stata la migliore a +0,80%, spinta dai titoli bancari - dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa sull'ipotesi "sconto" allasugli- ma anche da alcuni industriali: ...

Tassa sugli extraprofitti delle banche, la mediazione: credito d’imposta spalmato su più anni Corriere della Sera

Milano è stata la migliore a +0,80%, spinta dai titoli bancari - dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa sull'ipotesi "sconto" alla tassa sugli extraprofitti - ma anche da alcuni industriali: primo ...Il sindacato dei medici: "Misure tampone e ulteriori tagli non risolvono problemi Ssn. Servono 4 miliardi per rafforzare l’offerta sanitaria e rilanciare la sanità pubblica".