Tabellone Wta Cleveland 2023 | Garcia guida il seeding | Paolini al via

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ile gli accoppiamenti del Wta 250 di, ultimo appuntamento di prima degli Us Open che concluderanno la stagione slam. L’Italia si presenta con Jasmine. L’azzurra, reduce da due splendide settimane a Montreal e Cincinnati, dovrà vedersela contro Emma Navarro. Prima testa di serie è Caroline, la quale ha ricevuto un invito da parte degli organizzatori. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTA 250PRIMO TURNO (1/WC)vs L. Fruhvirtova Stearns vs (LL) Trevisan Grabher b. (Q) Xiy.Wang 6-3 6-4 Zhu b. (8) Blinkova 6-0 6-3 (4) Alexandrova b. Tig 6-1 6-4 (Q) Sasnovich b. Navarro 3-6 6-4 7-5 (Q) Burel vs (Q) Xin.Wang (Q) Frech vs (11)(9) Stephens vs ...

... che ora si trova al n.82 del ranking. Martina Trevisan - sconfitta da Pegula a Cincinnati - continua a guadagnare terreno e da oggi è la nuova n.53 del mondo. Ilmaschile US Open ......differenza tra il denaro destinato al vincitore delmaschile e quello riservato alla tennista vincitrice del main draw femminile. Infatti, Coco Gauff riceverà $454.500 per aver vinto il...LINK ALCOMPLETO I match di ieri Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime tre partite delprincipale del250 di Cleveland . Tutti e tre i match sono finiti in due ...

WTA Cleveland, il tabellone: al via Paolini e Cocciaretto. Trevisan presente nelle quali Ubitennis

Nella giornata di ieri sono andate in scena le prime tre partite del tabellone principale del WTA 250 di Cleveland. Tutti e tre i match sono finiti in due set e le vincitrici sono state Zhu, Fernandez ...Programma Tennis 21-27 agosto 2023. Ad una settimana dallo US Open si giocano ATP Winston Salem e WTA Cleveland.