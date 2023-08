Supporto per la formazione e il lavoro e piattaforma SIISL | pubblicati i decreti | le novità dal 1° settembre

Si concretizza un ulteriore passo in avantil'attivazione della formazione e il lavoro , previstail 1° settembre . Il Ministero del Lavoro ha firmato e pubblicato sul sito istituzionale i decreti attuativi della misura e del sistema ...Opzioneil polsoun comfort ottimale, la MX Keys S è compatibile con ilil polso MX Palm Rest (venduto separatamente). Questoil polso è realizzato in gomma ...Tesla ha rilasciato nelle scorse ore un aggiornamento della sua app ufficialeiOS con una novità piuttosto importante: ilall'app Shortcuts , che da noi si chiama semplicemente Comandi, che potremmo definire la versione made in Apple di servizi di automazione ...

Come funzionerà il Supporto per la formazione e il lavoro Il Post

A partire dalla scorsa settimana alcuni tweet storici hanno iniziato a perdere foto e link. L'azienda non ha ancora parlato del problema, che sembra di natura tecnica ...Prende il via oggi, lunedì 21 agosto 2023, la settima stagione – la quarta nella massima serie cestistica nazionale in rosa – per La Molisana Magnolia Campobasso. Dalle 17.30, presso La Molisana Arena ...