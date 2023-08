Supplenze da GaE e GPS 2023 | si può rinunciare per favorire corretto avvio algoritmo Ma la sezione non funziona | nomine già avviate

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 21 agosto 2023)da GaE e GPS anno scolastico/24: da giorni insistiamo sulla possibilità che i docenti già nominati a tempo indeterminato o non più interessati alla nomina utilizzino la nuova funzione messa a disposizione dal Ministero per comunicare la rinuncia alla partecipazione alla procedura informatizzata non essendo più interessati o non potendo più partecipare. L'articolo .