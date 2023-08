Super Lig 2023 2024 | Fenerbahce già solo in vetta | ancora a segno Edin Dzeko

(Di lunedì 21 agosto 2023) Prosegue a gonfie vele l’avventura dicon la maglia del. Dopo la doppietta nella partita d’esordio, il centravanti bosniaco ha trovatola rete nella sfida che ha visto la sua squadra imporsi 0-2 in trasferta contro il Samsunspor. Diventano tre le reti in due partite per l’ex Roma e Inter, che porta ilgià dain testa alla classifica, dato che nessun’altra squadra è riuscita a rimanere a punteggio pieno dopo due gare. SportFace.

Super Lig, Dzeko trascina il Fenerbahçe: gialloneri primi, bosniaco capocannoniere TUTTO mercato WEB

