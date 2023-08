Sulmona | schianto su SS17 | morta poliziotta Piera Marinilli | finita contro tir a causa di malore improvviso

L'Aquila. Non ce l'ha fatta Piera Marinilli, la poliziotta di 54 anni coinvolta in un incidente stradale lo scorso 4 luglio sulla statale 17, trae Pratola Peligna. La donna si è spenta questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era tornata lo scorso 2 agosto a seguito dei trattamenti e ...L'Aquila. Non ce l'ha fatta Piera Marinilli, la poliziotta di 54 anni coinvolta in un incidente stradale lo scorso 4 luglio sulla statale 17, trae Pratola Peligna. La donna si è spenta questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era tornata lo scorso 2 agosto a seguito dei trattamenti e ...

GIULIANOVA – La storia aveva commosso anche Sulmona quando madre e figlio si erano ritrovati dopo decenni. Oggi, la tragica notizia, non è passata. Il 36enne, Sandy Di Varano, è morto nel pomeriggio ...