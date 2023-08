Sul Financial Times gli obiettivi del Gruppo FS in Europa Ferraris | “Prioritari i 200 miliardi di investimenti in Italia”

In campo internazionale Ferrovie dello Stato non parte di certo da zero ma, come ricordato anche da Carlo Palasciano nell'intervista alTimes, può contare su un percorso ben avviato in ...E' quanto scrive oggi ilTimes, citando persone che hanno familiarità con la proposta. Il ... Per più di un decennio Citi ha operato con due divisioni: la ICG e la divisione focalizzata...'Sono in programma sostanziali discussionidialogo con gli stati del Sud del mondo'. Il lancio ... anticipa il quotidiano britannicoTimes citando alcune fonti cinesi, secondo le quali se ...

Ferraris (Fs) sul Financial Times: "Prioritari 200 miliardi di ... Agenzia Nova

Le autorità costrette a ridurre il numero e la stazza delle navi che passano da lì per saltare tra Atlantico e Pacifico. Alcuni armatori studiano di ..."Questo paese non si è svenduto a nessuno e mantiene la propria identità. Oggi i turisti dell’ex Urss sono persone normali che convivono con gli ucraini".