Sui migranti siamo al punto di non ritorno

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 agosto 2023) Gira che ti rigira la questioneresta centrale non solo nel mondo politico, proprio in tutta la società. La settimana appena conclusa ha visto la polemica Viminale-sindaci sul (presunto) mancato rispetto di alcuni primi cittadini di centro-sinistra degli impegni presi in fatto di accoglienza ed ospitalità. Ma non basta. Nelle ultime 24 ore è tornata d’attualità la questione Tunisia, paese diventato principale porto di partenza per barchini improvvisati. Anzi, la cronaca ci racconta la scoperta in territorio tunisino di un vero e proprio cantiere (abusivo) dove venivano realizzate in fretta e furia le “navi” da caricare di disperati. Segno che i mercanti di uomini sono persone senza scrupoli e che il numero didesiderosi di lasciare l’Africa per arrivare in Italia è crescente se pescherecci, motoscafi e gommoni non bastano più. Lo ...