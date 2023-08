Sui migranti | la circolare inviata ai prefetti non è una “svolta” È un trucco

(Di lunedì 21 agosto 2023) Lo scorso marzo, con un’informativa da far drizzare i capelli ai titolisti di molti giornaloni, i servizi segreti avevano annunciato l’arrivo sulle nostre coste di 700 milaentro la fine dell’anno. Come preventivabile, oggi gli sbarchi non sono nemmeno un sesto di quelli sparati a caso dall’intelligence, ma verrebbe quasi da chiedersi cosa sarebbe successo se quei numeri fossero diventati realtà. Lungi dall’indurre il governo ad adottare politiche lungimiranti e sostenibili, il decreto Cutro approvato proprio a ridosso dell’informativa ha ulteriormente affossato il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai), lo stesso che oggi invece gli enti locali di diversi colori politici vorrebbero rilanciare. Meno soldi, meno servizi, meno beneficiari hanno portato a un sistema al collasso. Tuttavia il governo bolla come “surreali” le proteste dei comuni che ...

... i servizi segreti avevano annunciato l'arrivo sulle nostre coste di 700 milaentro la ... Forse sarebbe stato più efficare andareterritori, capire le esigenze locali. Oppure convocare il ......cifra prevista dal governo in termini di risarcimento per l'accoglienza giornaliera dei... anche verbale e di significatotermini del dibattito su sicurezza e immigrazione, potrebbe ...Non si fermano gli sbarchi e continua anche lo scontro, 150 provenienti dalla Sicilia arrivati Emilia - Romagna, 37 a Bologna. Ieri, la Prefettura fatto sapere di non aver disponibilità di posti né risorse economiche e, con una dura nota l'...

Il Viminale contro i sindaci, sui migranti polemica 'surreale' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

I 700 mila sbarchi annunciati dall'intelligence a marzo non trovano riscontro nella realtà. Per fortuna: dopo il decreto Cutro, il sistema di accoglienza è al collasso. Ma il governo bolla come “surre ...In una estate già rovente per le altissime temperature da record, ad infiammare ancora di più il clima è lo scontro che si sta consumando in queste ore tra i ...