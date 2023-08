Stupro di Palermo | fuori dal carcere il minorenne che ha confessato La Procura | “Deve restare in cella”

Leggi su tpi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ilaccusato di aver partecipato la notte del 7 luglio allodi gruppo, al Foro Italico, a, hadavanti al gip del tribunale per i minorenni Alessandra Puglisi. C’è un video trovato dai carabinieri in uno dei cellullari degli arrestati che lascia pochi dubbi sulla presenza del ragazzo, che nel frattempo ha compiuto 18 anni, nel cantiere abbandonato sulla costa palermitana dove a inizio luglio si è verificata la violenza a cui hanno preso parte sette giovani dai 18 ai 22 anni. La confessione ha portato alla scarcerazione dell’indagato, che adesso si trova in una comunità. Una decisione che non è andata giù alla. Latrice per i minorenni Claudia Caramanna ha infatti annunciato la presentazione di un ricorso contro il provvedimento del gip, ...