Stupro di Palermo | Ermal Meta criticato per aver invocato «100 lupi» contro gli aggressori Ma tiene il punto | «Salviamo il branco? Va bene E la ragazza come la aiutiamo?»

Leggi su open.online

(Di lunedì 21 agosto 2023) «Conosco persone, donne, che da unonon si sono riprese mai più. Che scattano in piedi appena sentono un rumore alle loro spalle, che non sono più riuscite nemmeno ad andare al mare e mettersi in costume da bagnose non avessero nemmeno la pelle. Vogliamo salvare e recuperare un? Ok, sono d’accordo. Maunadi 19 anni che d’ora in poi avrà paura di tutto? Perché la responsabilità sociale la sentiamo nei confronti dei carnefici e non in quelli della vittima?».ildoposcatenato le polemiche sui social commentando con toni durissimi la violenza sessuale ai danni di una 19enne, compiuta da undi sette giovani a ...