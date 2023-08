Stupro di gruppo | confessa un 18enne all' epoca della violenza era minorenne | il gip lo scarcera

Nelresponsabile dellodi Palermo c'era anche un ragazzo che, all'epoca dei fatti, era minorenne . È di queste ore la notizia che lui, diventato maggiorenne pochi giorni dopo i fatti, ha ...dia Palermo. Il minorenne accusato di aver partecipato la notte del 7 luglio alla violenza avvenuta al Foro Italico, a Palermo, ha confessato davanti al gip del tribunale per i ...Si tratta di un ragazzo che lo scorso 7 luglio aveva ancora 17 anni (ne ha compiuti 18 recentemente) e che ha confermato di aver partecipato alla violenza di. Loè avvenuto al Foro ...

Palermo, le chat agghiaccianti con la confessione dello stupro di gruppo: «Mi sono schifiato, eravamo 100 cani su una ... Open

Uno dei 7 arrestati per lo stupro di gruppo a Palermo ha confessato e il gip lo ha scarcerato e mandato in comunità.09:54 - Bovo Marina si rifà il look +++09:52 - Bovo Marina, artisti rifanno il look del viale che porta in spiaggia +++09:40 - Agrigento, il Sagi consegna il Premio Nazionale alla memoria “Pio Capodie ...