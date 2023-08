Stupro di gruppo a Palermo | uno degli indagati confessa | ma viene scarcerato

Uno dei componenti deldi sette ragazzi accusati di aver partecipato allodidi una diciannovenne, al Foro Italico a Palermo , ha confessato. Un video dei carabinieri trovato in uno dei cellulari degli arrestati non concede dubbi sulla sua presenza e ...Oggi saranno interrogati altri 3 ragazzi arrestati e accusati di aver partecipato allodi. Le minacce social Intanto però, come ha riferito Il Messaggero, si starebbe profilando un ...dia Palermo. Il minorenne accusato di aver partecipato la notte del 7 luglio alla violenza avvenuta al Foro Italico, a Palermo, ha confessato davanti al gip del tribunale per i ...

Violenza di gruppo a Palermo, il minorenne confessa: scarcerato RaiNews

PALERMO. Il giovane accusato di aver partecipato la notte del 7 luglio allo stupro di gruppo, al Foro Italico, a Palermo - che all'epoca dei fatti era minorenne - ha confessato davanti al gip del trib ...Le ultime notizie sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio 2023. I sette ragazzi, alcuni dei quali minorenni, sono accusati di violenza sessuale ai danni di una giovane ragazza di 19 anni ...