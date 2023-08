Stupro di gruppo a Palermo | uno degli indagati confessa Gip lo scarcera

Uno dei componenti deldi sette ragazzi accusati di aver partecipato allodidi una diciannovenne, al Foro Italico a Palermo , ha confessato. Un video dei carabinieri trovato in uno dei cellulari degli arrestati non concede dubbi sulla sua presenza e ......davanti al gip di tre dei sette giovani arrestati con l'accusa di violenza sessuale dinei ... che inizialmente non era stato identificato, è stato inchiodato da un video dellogirato da ...TI POTREBBE INTERESSARE

Stupro a Palermo, minacce alla vittima perché non parlasse. La madre di uno del branco: È una poco di buono Fanpage.it

Il minorenne accusato di aver partecipato la notte del 7 luglio allo stupro di gruppo, al Foro Italico a Palermo, ha confessato davanti al gip del tribunale ...Advertisement AgenPress – I carabinieri di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro giovani, tra cui un minorenne, accusati di violenza sessuale di ...