Stupro di gruppo a Palermo | le dichiarazioni del medico che ha visitato subito la giovane

(Di lunedì 21 agosto 2023) I terribili dettagli dellodi: dal racconto delche haper prima la ragazza alle raccapriccianti conversazioni dei presunti aggressori Un evento terribile e scioccante ha sconvolto, suscitando indignazione e orrore in tutto il paese. Unadi 19 anni è stata vittima di unodida parte di sette ragazzi la notte del 7 luglio presso il Foro Italico. Gli sviluppi di questo caso hanno rivelato particolari agghiaccianti che gettano luce sulla brutalità del crimine commesso. Le parole delche ha inizialmentela vittima dopo l’aggressione sono agghiaccianti: “La paziente al mio arrivo era scioccata, disorientata. Riferiva dolore in una zona ...

Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook, commentando la vicenda dellodisu una 19enne avvenuto a Palermo. ...

Alcuni indagati ribadiscono che non ci sarebbe stata alcuna violenza e che la ragazza sarebbe stata consenziente ...Stupro di gruppo a Palermo, Matteo Salvini torna a invocare la castrazione chimica: “Non li definisco neanche bestie” dice dei violentatori “La castrazione chimica in via sperimentale potrebbe servire ...