Stefano De Martino | vacanza in barca lontano da Belen | «Spunta una donna al suo fianco»

È facile pensare che il video, senza audio, possa essere un indizio riguardo il periodo difficile di Belén, anche e soprattutto dopo la rottura conDe. Scopriamo di più. Belén ...... anzi lavora in convenzione con i comuni e le altre realtà - spiegaFidanza , responsabile ... "Ci hanno chiesto di ripristinare la strada che da Duno porta alla vetta del san, che era ...Dai retroscena su Belén Rodríguez eDealla rottura Damiano - Giorgia Soleri fino ai file riservati su Matteo Messina Denaro e le polemiche attorno al Grande Fratello ; per una volta Fabrizio Corona non solo fornisce lo ...

Belén Rodríguez in lacrime (per De Martino): il video allarma i fan Libero Magazine

Pochi secondi, ma significativi. Belen Rodriguez, che sta vivendo un momento complicato sia a livello lavorativo che sentimentale, ha fatto preoccupare i fan con un video pubblicato nelle ...La conduttrice argentina si è mostrata sui social con gli occhi lucidi: l’ennesimo messaggio muto sulla situazione dopo la rottura con Stefano De Martino ...