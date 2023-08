Stefano De Martino | la vacanza in barca senza Belen | al suo fianco compare una donna

Belen, dopo essere stata (e in realtà lo è ancora) al centro del gossip per la separazione conDee i nuovi presunti flirt, si sta godendo ora le vacanze con tutta la famiglia ...Belen Rodriguez eDesi preparano a tornare in tv, dove a quanto pare racconteranno la loro crisi in una sorta di confronto a distanza durante la trasmissione Belve , condotta da Francesca Fagnani . ...... con tanto di interventi del presidente della Regione Emilia - RomagnaBonaccini e la sua ... Intanto Rifondazione Comunista Villa Sandi Lugo va all'attacco parlando di una trattativa ...

Stefano De Martino, vacanza in barca lontano da Belen: «Spunta una donna al suo fianco» leggo.it

Tra gli ospiti della nuova stagione di Belve oltre Stefano De Martino ci sarà anche Belen Rodriguez Il gossip impazza ...Un’immagine postata su Instagram da Veronica Cozzani ha alimentato le ipotesi sul nuovo flirt della figlia. Ma, si sa, l’apparenza inganna. Cosa è successo.