(Di lunedì 21 agosto 2023) Laditorna indietro nel tempo: la statistica dell’ultima vittoria a Udine con tre reti nella prima frazione Non saremo noi a parlare di unrevisionista o ancorato al calcio che fu proprio nel momento in cui la suasembra avere preso un’altra direzione di marcia mostrando un diverso spirito, una buona aggressività e una capacità di far proprio il risultato in tempi brevi. Il riferimento al lontanissimo passato è perché bisogna risalire al 17 dicembre 1950 per ritrovare un 3-0 in Friuli interamente maturato nel primo tempo. Gol di Karl Hansen, Boniperti e John Hansen e in soli 19 minuti. Max, per la verità, però ha fatto anche meglio, quando nel 2016 andò all’intervallo forte di 4 reti con doppietta di Dybala e acuti di Khedira e Alex Sandro. Anche quella era una prima giornata, ma di ritorno.

STATS – Udinese Juve: Allegri è tornato agli anni ’50 Calcio News 24

Juventus is also the team with the most opening-day victories in Serie A history, winning on 59 occasions, including six of the last seven. The only exception was ironically against Udinese a couple ...Brighton and Hove Albion topped the English top-flight table for the first time in their history, and become the 53rd different team to finish a day at the top of the table. Newcastle's streak of 18 ...