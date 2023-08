Stati Uniti | terremoto magnitudo 5 1 a nord di Los Angeles E arriva l’uragano Hilary

(Di lunedì 21 agosto 2023) Undi5.1 nelle scorse ore ha colpito la California meridionale adi Los, mentre sulla regione si è abbattuta la tempesta tropicale. La scossa è stata avvertita in tutta la città e nei dintorni. Poco dopo ne sono state avvertite altre due di assestamento, rispettivamente di3.1 e 3.6. Il sistema di allarme per lo tsunami degliha dichiarato che non vi è alcuna minaccia. “State al sicuro e state a casa”. È il messaggio del sindaco di Los, Karen Bass.si è abbattuto sulla città con forti piogge. Il centro della tempesta si sta attualmente spostando e attraversa la città della California, con venti fino a 75 chilometri ...

Massima allerta, negli, per il passaggio in California della tempesta tropicale , Hilary . In alcune aree della contea di Los Angeles , la tempesta ha già provocato precipitazioni da record con inondazioni, con ...Nel Regno Unito, la preoccupazione si basava sul fatto che l'URSS e il Regno Unito erano... in Corea del Nord, negli Emirati Arabie in diversi Paesi africani. In Malawi, il ministro del ...... sentirmi amato sulla terra", c'è scritto sulla lapide dello scrittore americano Raymond Carver nel cimitero di Port Angeles, nell'estremo nord ovest degli). Perciò Nico Scoccia e le sue "...

Recessione, rischia di più l'Europa o gli Stati Uniti Money.it

Parallelamente, i prezzi del gas naturale negli Stati Uniti hanno registrato un calo settimanale del 7,9%. Si tratta del terzo calo registrato in quattro settimane, anche a discapito dell’esplosione ...Era al centro delle critiche per non aver attivato il sistema d'allarme durante l'incendio. Ancora un migliaio i dispersi La portavoce della Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente degli Stati ...