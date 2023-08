Sport in tv oggi lunedì 21 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 21 agosto 2023) Inizio di settimana denso diin tv ed in21ci sarà inil tennis con i tornei ATP e WTA, il volley femminile con gli Europei, il badminton con i Mondiali, il tiro a segno con i Mondiali, e molto altro ancora. Proseguono a Baku (Azerbaigian) i Mondiali 2023 di tiro a segno: l’Italiasarà alla ricerca della prima carta olimpica nella carabinaiva 3 posizioni da 50 metri femminile., infatti, verrà messa in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 in questa prova individuale che fa parte delle specialità olimpiche. Saranno quattro i pass a disposizione in finale: ogni Paese potrà ottenerne uno soltanto e dovrà farlo con una tiratrice che non ne abbia già ...