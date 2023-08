Sponz Fest 2023 | dal 20 al 27 agosto in Alta Irpinia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Come li pacci: è questo il titolo della nuova e speciale edizione dello, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che quest’annoeggia il decennale dalla sua creazione e si svolgerà dal 20 al 27in. Programmato e finanziato dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020) attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, loè prodotto dall’Associazioneiamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i Comuni di Andretta, Aquilonia, Calitri e Sant’Andrea di Conza. Anche questa edizione vedrà il prezioso contributo, accanto ai lavoratori e alle maestranze, della comunità che da anni partecipa e sostiene la ...

Alla fine loè una creatura che si ama o si odia. All'autore del libro è successo di innamorarsene, fin dai primi manifestini che vide affissi in paese nell'estate 2013, l'unica edizione a ...20 Agosto 2023 Locompie dieci anni. E per dieci anni ho potuto seguirne tutte le edizioni, tutte meno la prima. Per il sito Futuro Quotidiano, fino al 2016, poi per il sito Gli Stati Generali, ho scritto le ...2023 - COME LI PACCI A via il 20 agosto in Alta Irpinia il decennale delideato e diretto da Vinicio Capossela. Anche questa edizione vedrà il prezioso contributo, accanto ai... Come ...

'SPONZ X', IL LIBRO CON DIECI ANNI DI CRONACHE DALLO ... GLI STATI GENERALI

E’ stato pubblicato con Amazon KDP il libro ‘ Sponz X, dieci anni di cronache dallo Sponz ‘. L’autore, Marco Bennici, ha seguito in diretta tutte le prime dieci edizioni dello Sponz, meno una, come sv ...Dopo l'inaugurazione a Sant'Andrea di Conza, prosegue Come li pacci, la nuova edizione dello Sponz Fest 2023, ideato e diretto da Vinicio Capossela, che quest'anno festeggia il decennale dalla sua cre ...