Splash Dog per la Giornata Mondiale del Cane a Zoomarine

(Di lunedì 21 agosto 2023) . Non solo sport acquatici a 4 zampe ma anche una campagna contro l’abbandono e per la sicurezza in acqua con i cani della Sics. Al via anche la prima web serie “Vacanze insieme a prova di zampa” “In vacanza insieme: tutti in acqua a 6 zampe!”, parte con questo slogan la campagna contro l’abbandono e per la sicurezza in acqua che sarà lanciata il 26 agosto, in occasione delladel, presso il parcograzie alla presenza della Sics, la Scuola Italiana Cani Salvataggio. In tutto il mondo il migliore amico dell’uomo sarà celebrato con questaspeciale ideata nel 2004 da Colleen Paige, grande esperta di animali domestici, che riunirà gli amanti degli amici a quattro zampe in varie iniziative solidali. Nel parco situato alle porte di Roma i protagonisti saranno proprio ...

