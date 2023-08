Spaletti | ct dell’Italia in causa contro il Napoli | ci aspetta un’annata di veleni e complottismo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 agosto 2023) Scenario numerno uno: partita cruciale per la corsa scudetto, un difensore delsfiora appena l’attaccante avversario, l’arbitro dopo un lungo consulto al Var assegna il rigore che decide il match. Talmente verosimile che è praticamente già successo alla prima giornata di campionato, col penalty fischiato a Cajuste, e meno male che in questo caso fosse abbastanza netto da sgombrare il campo dalle polemiche (non del tutto: tra i tifosi c’è già chi mugugna per il rigorino), ma tanto l’occasione per un caso con tutti i crismi è solo rimandata. Scenario n. 2: 12 settembre, San Siro, la nuova Italia di Spalletti affronta l’Ucraina ma non può contare su Di Lorenzo e Raspadori, tenuti a casa dalper dei leggeri infortuni, e perde la sfida decisiva per andare agli Europei. Decisamente meno probabile, anzi tutti quanti ci auguriamo che non accada ...