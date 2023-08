Spagna | l' incendio a Tenerife visto in timelapse

Le immagini dell'Izana Atmospheric Research Center (AEMET) mostrano il devastanteche si e' diffuso durante la notte sull'isola spagnola di Tenerife. 21 agosto 2023...meteorologiche ha aiutato i Vigili del fuoco a fare progressi nella battaglia per domare l'... difatti, molte località patiscono temperature che rasentano i 40° in mezza Europa:, Francia ...Non si fermano le fiamme a Tenerife, sono 10 le città colpite e 11 quelle evacuate. L'è iniziato mercoledì 16 agosto nella zona montuosa dell'isola, nel parco nazionale di Monte ...della...

Le immagini dell'Izana Atmospheric Research Center (AEMET) mostrano il devastante incendio che si e' diffuso durante la notte sull'isola spagnola ...Le condizioni meteo, di gran caldo e forte vento, hanno peggiorato la situazione costringendo migliaia di persone a fuggire dalle loro case sull’isola principale dell’arcipelago ...