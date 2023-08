Spagna | caso Rubiales-Hermoso Il presidente federale | “Bacio? Polemiche da idioti | nessuna malignità”

(Di lunedì 21 agosto 2023) Non si placano ledopo i festeggiamenti dellacampione del mondo di calcio femminile intorno alsulla bocca tra Luise Jennifer, rispettivamentedella federcalcio iberica e miglior marcatrice nella storia della nazionale spagnola. Il, intervenuto a Radio Marca, ha provato a minimizzare: “Lesono dae stupidi, non c’era– spiega – Si è trattato semplicemente di un gesto di affetto insignificante, se la gente vuole perderci del tempo va bene ma non diamo peso alle sciocchezze. Siamo campioni, è questo che conta.” Anche la stessasembra voler gettare acqua ...

La polemica è montata talmente tanto inche in serata Hermoso, attraverso una nota della ... Frasi che non sono bastate a chiudere il, che ancora lunedì campeggia sui siti spagnoli tra le ...... avvenuta nel 1623 dal re diFilippo IV, la guida ci farà fare un tuffo nel XVII sec e ci ... Indi condizioni lago o meteo avverso, l'evento si terrà sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.Chiaro che siamo soltanto all'inizio, anche se l'Ajaccio indi vittoria andrebbe a - 2 dal duo ... Cluj - CFR Cluj 20:30LALIGA Alaves - Siviglia 19:00 Granada - Vallecano 21:30...

Spagna-Inghilterra, guida alla finale dei Mondiali femminili L'Ultimo Uomo

Un bacio senza consenso in mondovisione sta provocando forti polemiche in Spagna. A inquinare il momento di gioia per la prima vittoria dei Mondiali da parte della Nazionale femminile è il gesto di Lu ..."Non possiamo far caso alla sciocchezze". Il presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales si difende dopo la bufera scoppiata per il bacio ...