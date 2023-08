Spagna | bufera sul presidente della Federcalcio Rubiales per un bacio a una calciatrice | Deve dimettersi | è molestia

(Di lunedì 21 agosto 2023) Il ministro dell'Uguaglianza: 'Forma di violenza sessuale' Irene Montero, ministro dell'Uguaglianza, è stata la prima ad attaccare il dirigente: 'Non diamo per scontato che ilsenza consenso sia ...

Rubiales si scusa: 'Sarò più attento' Rubiales, travolto dalla, si è scusato e ha ammesso di essersi sbagliato. 'Sicuramente - ha affermato in un video - mi sono sbagliato. Devo ammetterlo, ...(Photo by GABRIEL MONNET / AFP) Il bacio estorto da Rubiales alla calciatrice spagnola Hermoso è giustamente un caso politico in. Oggi al programma Las Mañanas di Rne è intervenuto Miquel ...Durante la cerimonia di premiazione dei Mondiali vinti dalla, il dirigente Luis Rubiales ha baciato Jennifer ...

Spagna: bufera sul presidente della Federcalcio, bacia sulla bocca la calciatrice TGLA7

In Spagna scoppia la bufera politica attorno alla figura del presidente della Federcalcio Luis Rubiales, che durante la cerimonia di premiazione dei mondiali ha baciato sulla bocca la giocatrice della ...Il primo titolo mondiale della Spagna di calcio femminile è stato festeggiato con "calore" eccessivo dal presidente federale Luis Rubiales: il bacio a Hermoso fa scandalo.