(Di lunedì 21 agosto 2023) Al via leper la formazione del nuovodi Madrid. A meno di un mese della elezioni, in un clima di grande incertezza, il re Felipe VI nel palazzo della Zarzuela, avvia i suoi ...

Alle consultazioni per la formazione del nuovo governo di Madrid. A meno di un mese della elezioni, in un clima di grande incertezza, il re Felipe VI nel palazzo della Zarzuela, avvia i suoi ......po' a sorpresa dopo il robusto cambio generazionale operato dal coach della Virtus (che inè ... La stella conclamata è Rudy Gobert , il gigante dei Wolves che promette di spazzarogni foglia ...... mentre il re diFelipe VI inizia questa settimana un complesso giro di consultazioni con i ... mentre la coalizione a tre del Paese ha dato ilal secondo semestre con una nuova serie di ...

Spagna: al via le consultazioni del re per formare un governo Agenzia ANSA

Al via le consultazioni per la formazione del nuovo governo di Madrid. A meno di un mese della elezioni, in un clima di grande incertezza, il re Felipe VI nel palazzo della Zarzuela, avvia i suoi ...La vittoria ai Mondiali della nazionale femminile spagnola è stata macchiata dal gesto del presidente della Federcalcio, che ha sollevato un polverone ...