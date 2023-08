Spagna | al via le consultazioni | ancora nessuna maggioranza

La7.it - Prima giornata di consultazioni in. In queste ore il re ha incontrato i rappresentanti dei partiti più piccoli e di Sumar. Domani, 22 agosto, sarà il turno di Vox, Psoe e infine il Pp.... insieme ae Grecia. Ecco i dati rilasciati dal Ministero dell'Interno italiano sugli ... nel 1997 i numeri dei migranti arrivatimare in Italia tornano a crescere, ancora una volta spinti ...... in linea con la media del periodo 2018 - 2022, mentre la, dovrebbe restare terza con circa ...della legge sulle etichette allarmistiche del vino dopo che la Commissione europea ha dato il...

Calcio femminile, Spagna campione del mondo. Il sogno dell’Inghilterra spazzato via da Carmona la Repubblica

Il re ha incontrato i rappresentanti di Sumar e dei partiti minori, nelle prossime ore parlerà con Vox, Psoe e Pp ...Come sempre la giuria del Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo sarà formata daillustri professionisti provenienti da tutto il mondo: Brady Allred (Stati Uniti), Toh Ban Sheng (Singapore), ...