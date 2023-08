Sonia Bruganelli | il quiz amoroso sul partner ideale | «Chioma selvaggia alla Jason Momoa»

"Devi solo tenerti in ordine...": la vip gela- GuardaUna Cena da Ricordare La sempre vivacefa ancora parlare di sé. L'ex moglie del noto presentatore Paolo Bonolis, ora single, è stata vista in compagnia di ...Sdl 2005: ricavi per circa 4,3 milioni, in calo rispetto ai 5,3 milioni del precedente esercizio La recente separazione fra Paolo Bonolis enon ha scalfito più di tanto i loro business in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma i due si sono ritrovati per approvare il bilancio 2022 della Sdl 2005 di cui la ...

Sonia Bruganelli e Pupo a cena insieme: «Attenta che con le donne ci sa fare» leggo.it

In una recente intervista un'ex vincitrice del reality si è lasciata andare a delle considerazioni sul conduttore del Gf Vip.La recente separazione fra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non ha scalfito più di tanto i loro business in comune. Qualche settimana fa, infatti, a Roma ...