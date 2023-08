Sondaggio | Trump più credibile di amici | famiglia | leader religiosi

(Di lunedì 21 agosto 2023) caption id="attachment 339570" align="alignleft" width="300" Donald/captionSecondo unrealizzato da CBS News e YouGov, gli elettori di Donaldcredono più all'ex presidente americano che ai loro, familiari o. Tra coloro che stanno almeno considerando di votare per, il 95% crede che "lotti per persone come me", mentre il 99% crede che le cose andassero meglio sotto la sua presidenza. Tra coloro che hanno intenzione di votare per, il 71% ritiene che ciò che dice loro sia vero, più di quanto dicono glie i familiari (63%), i personaggi dei media conservatori (56%) o i(42%).Ilrileva che ...

Donaldavanti del 23% sul suo principale rivale, Ron DeSantis, in unin Iowa, lo stato dove inizieranno le primarie repubblicane per la Casa Bianca. Nella rilevazione del quotidiano locale ......di uncondotto in Iowa, lo Stato in cui avranno inizio le primarie repubblicane per candidarsi alla Casa Bianca alle prossime elezioni in Usa nel 2024, l'ex presidente Donaldsi trova ...Le quattro incriminazioni non fermano Donald. Secondo unCbs - YouGov, l'ex presidente raccoglie il 62% delle preferenze fra gli elettori repubblicani contro il 16% di Ron DeSantis e il 7% di Vivek Ramaswamy. L'ex vicepresidente ...

Usa 2024, sondaggio: Trump avanti del 23% su DeSantis in Iowa TGCOM

Donald Trump è avanti del 23% sul suo principale rivale, Ron DeSantis, in un sondaggio in Iowa, lo stato dove inizieranno le primarie repubblicane per la Casa Bianca. Nella rilevazione del quotidiano ...La corsa per le presidenziali USA 2024 entra nel vivo con Donald Trump assoluto protagonista. L'ex presidente avrebbe ben 23 punti di vantaggio sul ...