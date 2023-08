Smog uccide 68mila italiani l’anno | al via campagna ‘One healthon’

(Di lunedì 21 agosto 2023) (Adnkronos) – "Solo a causa dell’inquinamento dell’aria in Italia abbiamo oltremorti premature ogni anno. Da qui l’esigenza di un nuovo approccio alla promozione della salute della popolazione che deve sempre più tenere conto anche dei fattori ambientali". Lo spiega Rossana Berardi, docente di oncologia medica all’Università Politecnica delle Marche e coordinatrice della'One Healthon: la rete della salute', appena partita con l'obiettivo di realizzare azioni concrete, e avviare nuove campagne d’informazione e sensibilizzazione, per promuovere il benessere dei cittadini anche attraverso una maggiore tutela dall’ambiente. Fino al 24 settembre sarà possibile sostenere l’iniziativa donando al 45598, con Sms o chiamando da rete fissa. Il network che ha lanciato l'iniziativa riunisce medici, ricercatori, scienziati dell’ambiente, ...

