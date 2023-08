Sky | futuro Bonucci | possibile la cessione all’Union Berlino

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 agosto 2023) Ancora incerto ildi Leonardoche si avvicina però alla Bundesliga. Il difensore viterbese, ai margini del progetto della Juventus, non vorrebbe passare la stagione in panchina, ed è per questo che si è messo alla ricerca di una squadra: all’estero sarebbe l’Unionad essere maggiormente interessata. Secondo quanto riporta Sky Sport, continuano i contatti tra le parti per raggiungere un accordo. Lo scorso 13 luglio il ds Cristiano Giuntoli e il vice Manna avevano raggiuntoin Toscana per comunicare al difensore che non rientra nei nuovi piani tecnici del club e che dunque era stato messo sul mercato. Il giocatore, ha così continuato ad allenarsi da solo, consapevole del fatto che non sarà reintegrato in gruppo. SportFace.