Sindrome da rientro dalle vacanze | i consigli per superare il ritorno al lavoro

Leggi su fmag

(Di lunedì 21 agosto 2023) Per 12 milioni di italiani circa siamo in quel periodo dell’anno: sì, proprio quello in cui rientriamo aldopo le ferie estive e per chi ha interrotto ad agosto la solita routine tornare alla vita di ogni giorno può essere una vera e propria mazzata. Non a caso si parla didaper indicare quella condizione di stress, stanchezza, svogliatezza, irritabilità, ansia, disagio e finanche lieve depressione che segue ilal proprio posto didopo le. Alcuni potrebbero obiettare che per loro è sempre così, non solo dopo le. In tal caso questi suggerimenti non fanno per voi, ma possiamo suggerirvi di leggere questo articolo su quanto spesso diamo la colpa aldel nostro malessere psicologico. Per gli ...