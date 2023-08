Simula incidenti con monopattino per chiedere il risarcimento agli automobilisti | scoperto e denunciato

Ha simulato di essere investito sulle strisce pedonali a bordo di monopattino per poter chiedere il risarcimento dei finti danni. Ma la truffa non è riuscita a un 36enne romano all'isola d'Elba i ...... basti pensare che 45 persone si sono sottoposte al test dell'etilometro, 210 ragazzi e adulti hanno provato il percorso ebbrezza, chegli effetti di alcol e droga alla guida dei veicoli e 140 ...leggi anchein monopattino per chiedere risarcimenti: denunciato FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Frana in Valtournenche, strade riaperte. Bardonecchia sotto il ...

