Si va al ballottaggio | in un Ecuador terrorizzato Avanti la delfina di Correa | ma potrebbe nascere un blocco per fermarla

L'esito è che si andrà al, il prossimo 15 ottobre. Si sfideranno per la presidenza Luisa Gonzalez , fedelissima dell'ex presidente progressista Rafael Correa e Daniel Noboa, leader dell'...Questo nonostante gli allarmi di istituzioni come Petroecuador e la Banca Centrale dell'(BCE), che hanno presentato studi che stabiliscono che lo Stato perderà tra i 14 e gli oltre 16 ...L'dovrà aspettare ancora qualche mese (il 15 ottobre) per conoscere il nome del suo nuovo ...figlio di uno degli imprenditori più ricchi del Paese (sconfitto proprio da Correa in un...

Ecuador, si va al ballottaggio tra Gonzalez e Noboa TGCOM

Va detto che la campagna elettorale presidenziale si è svolta in un contesto di spargimento di sangue, traffico di droga e stanchezza degli elettori. Agustin ...Un’affluenza storica – con l’82% degli elettori che ha deciso di esprimere il proprio voto – ha consegnato all’Ecuador l’esito del primo turno delle elezioni presidenziali anticipate, stabilendo il ...