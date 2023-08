Si torna a scuola dal 5 settembre | il calendario Regione per Regione

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 21 agosto 2023) Chi può si goda questi ultimi giorni al sapore di estate e vacanze, perché la campanella dellasta per suonare: le lezioni ripartono dal 5 e 112023, ovviamente scaglionate per. Tutte le Regioni hanno infatti definito i propri calendari per l’anno scolastico 2024/24, e i primi are in classe sono gli alunni di Bolzano. A seguire poi quelli di Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta. In coda tutti gli altri.Ricordiamo infatti che ai singoli istituti spetta in autonomia la facoltà di adattare “ilscolastico alle specifiche esigenze ambientali su proposta del collegio dei docenti”, fermo restante il limite di 200 giorni di lezioni, utili a ritenere valido l’anno scolastico. ...