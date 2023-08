Sha' Carri Richardson | la nuova donna più veloce del mondo

Vinti da un'ex eterna incompiuta,Richardson. Per l'americana oro in 10"65, davanti alle giamaicane Shericka Jackson (10"72) e Shelly - Ann Fraser (10"77), campionessa ...Il Mondiale di atletica trova una star e rischia di perderne un'altra. Non è giamaicana ma americana la regina dei 100: partendo dalla corsia 9, l'americanaRirchardon ha vinto in 10.65, sesto tempo di sempre e record dei campionati, battendo Shericka Jackson (10.72) e Shelly - Ann Fraser Pryce (10.77). Cinque volte medaglia d'oro prima di ...AGI - I 100 metri hanno una nuova donna più veloce: è l'americanaRichardson che nella finale dei Mondiali di Budapest ha vinto in 10'65, primato dei Campionati ma soprattutto quinta prestazione di sempre nella graduatoria che dal 16 luglio del 1988 è ...

Atletica, Sha'Carri Richardson è la donna più veloce del mondo: crono spaziale, quinta della storia. Giamaicane battute OA Sport

Nella capitale ungherese c’è stato spazio per il trionfo di Sha’Carri Richardson sui 100 metri, per la sassata di Daniel Stahl nel lancio del disco, per lo squillo di Hugues Fabrice Zango nel salto ...Vittoria a sorpresa dell'americana. E l'Italia presenta ricorso sui 400 ostacoli per una presunta irregolarità del norvegese ...