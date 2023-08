Sha' Carri Richardson | la nuova donna più veloce del mondo

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - I 100 metri hanno unapiù: è l'americana Sha'che nella finale dei Mondiali di Budapest ha vinto in 10"65, primato dei Campionati ma soprattutto quinta prestazione di sempre nella graduatoria che dal 16 luglio del 1988 è guidata dalla connazionale Florence Griffith-Joyner con 10"49. Argento alla giamaicana Shericka Jackson (10"72), bronzo alla campionessa delle ultime due edizioni, la giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (10"77).

L'atleta statunitense Sha'Carri Richardson ha vinto i 100 metri ai mondiali di atletica di Budapest con il tempo di 10'65. Battute le giamaicane Shericka Jackson e Shelly - Ann Fraser - Pryce. La statunitense Sha'Carri Richardson ha vinto il titolo dei 100 metri femminili ai Campionati mondiali di atletica leggera lunedì 21 agosto. La Richardson ha raggiunto il traguardo in 10,65 secondi, diventando la quinta prestazione di sempre.

