 Settimana molto calda in Italia | più fresco a fine mese

(Di lunedì 21 agosto 2023) AGI - È una settimana all'insegna del caldo quella partita oggi. Verso, le temperature dovrebbero scendere e attestarsi sui valori normali per la stagione anche con pioggia. Secondo le previsioni del Centro Meteono, questa situazione è dovuta al fatto che un promontorio anticiclonico nord africano si trova esteso tra Europa occidentale e Mediterraneo centro-occidentale, interessando soprattutto l'centro-settentrionale e la Sardegna, mentre una piccola goccia fredda in quota è presente sul Mediterraneo centro-meridionale. Tempo dunque prevalentemente stabile in, specie al Centro-Nord, mentre sulle regioni meridionali e la Sicilia sono attesi acquazzoni e temporali pomeridiani. In questo frangente le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie del ...

... senza perderetempo a spiegare la logica dei vari passaggi, altri soldi devono essere presi ... Richie (Ebon Moss - Bachrach), per esempio, nel giro di unasi trasforma in una persona ......attenti non è certo sfuggito che solo unafa, durante la partita di polo a Singapore (foto in alto), Harry esibiva invece la consueta capigliatura chiara, caratterizzata da capelli...L' ipotesi abdicazione non è sul piatto , anche se qualchefa c'è chi aveva immaginato un ... Carlo III dunque "ha un ruoloimportante da svolgere se vorrà essere un re ad interim, di ...